إنجلترا تخسر جيمس أمام بنما

خسر المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم خدمات مدافعه ريس جيمس في مباراته الثالثة بالمجموعة الثانية عشرة بكأس العالم أمام بنما الأحد بسبب الإصابة.

وتتصدر إنجلترا المجموعة برصيد أربع نقاط متساوية مع غانا، وتليهما كرواتيا برصيد ثلاث نقاط ثم بنما في المركز الأخير دون أي نقاط.

وأكد الألماني توماس توخيل مدرب المنتخب أن جيمس لم يسافر مع زملائه، إلى المباراة، على الرغم من أنه يأمل في عودته لاحقًا في دور الـ 32، لكنه اعترف بأن الوقت ضيق.

وقال توخيل :«يعاني من إصابة طفيفة في عضلات الفخذ الخلفية. لم يتمكن من التدريب خلال اليومين الماضيين».

وأضاف: «يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف. سنتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى، لكننا نثق بشدة في أنه سيكون جاهزًا للعب معنا مرة أخرى في البطولة».

لكن في المقابل أكد توخيل جاهزية بوكايو ساكا وديكلان رايس وإليوت أندرسون للمشاركة، في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب لحسم تأهله إلى دور الـ 32.

وأوضح: «تدرب ديكلان رايس وإليوت أندرسون معنا اليوم. واجهوا مشكلات طفيفة بعد المباراة السابقة، لكن الجميع جاهزون للعب باستثناء ريس جيمس. سنتخذ القرار لاحقًا».