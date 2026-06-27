سكالوني: ميسي احتياطيّا أمام الأردن

يبدأ المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم مباراته الأخيرة في دور المجموعات أمام الأردن، الأحد، بدون قائدها ليونيل ميسي الذي سيجلس على مقاعد البدلاء.

وسجل ميسي، جميع أهداف فريقه الخمسة في الانتصارين على الجزائر والنمسا، منحت الأرجنتين صدارة المجموعة قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، وتوجته هدافًا تاريخيًا لكأس العالم برصيد 18 هدفًا.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، ردًا على سؤال الصحافي الإذاعي الأرجنتيني إنريكي ماكايا ماركيز «91 عامًا»، والذي يغطي كأس العالم للمرة الـ 18: «ميسي سيبدأ المباراة على مقاعد البدلاء.. سيدخل الملعب بعد ذلك بقليل».

ورفض سكالوني التكهنات التي تشير إلى أنه سيشرك تشكيلة ضعيفة مع التركيز على التحديات التي تنتظر المنتخب في مرحلة خروج المغلوب.

وقال: «اللاعبون الذين سيخوضون المباراة يستحقون اللعب، فهم جزء من الفريق. كل الجهد الذي بذلناه في التدريبات بفضلهم لهذا السبب نحن هنا. إنهم يبذلون قصارى جهدهم حتى عندما لا يلعبون».

وأضاف:«أود أن أمنح الجميع فرصة اللعب، وعندما تتاح لي الفرصة أفعل ذلك لأنهم يستحقون ذلك. إنهم لاعبون رائعون أيضًا. حلمي كمدرب هو أن يقدم الفريق نفس الأداء بغض النظر عن اللاعبين الذين يشاركون».

وتوقع سكالوني أن يواجه مباراة دفاعية من الأردن الذي خرج بالفعل من البطولة بعد هزيمتين متتاليتين في أول مشاركة مونديالية له.

وقال: «عادة ما يلعب الأردن بخمسة مدافعين، ونحن مستعدون لاحتمال أننا قد نضطر إلى تغيير أسلوبنا قليلًا إذا واجهنا بعض الصعوبات».