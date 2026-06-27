قبل الكونغو.. كانافارو: لن نواجه رونالدو كل يوم

حاول الإيطالي فابيو كانافارو، مدرب المنتخب الأوزبكي الأول لكرة القدم، حماية لاعبيه من ضغوط المنافسة في كأس العالم، في الوقت الذي يستعدُّون فيه لخوض مباراتهم الأخيرة بالمجموعة الـ 11 أمام الكونغو الديمقراطية.

وخسرت أوزبكستان أمام كولومبيا، والبرتغال، واستقبلت ثمانية أهدافٍ، لذا حتى الفوز قد لا يكون كافيًا لضمان تأهلها إلى دور الـ 32 بين أفضل ثمانية منتخباتٍ تحتل المركز الثالث، بخلاف الكونغو التي تملك نقطةً واحدةً، ما يمنحها فرصةً أفضل في حال الفوز.

وبعد الهزيمة بخماسيةٍ نظيفةٍ أمام البرتغال، الثلاثاء الماضي، تمثَّل التحدي الذي واجه كانافارو في إعادة ضبط الأمور قبل المباراة التي قد تكون الأخيرة للمنتخب، الذي يشارك للمرَّة الأولى في البطولة.

وقال المدرب في مؤتمرٍ صحافي، الجمعة: «خلال الأيام الماضية، حاولت تصفية أذهان لاعبي المنتخب. أخبرتهم بأنهم لن يتعرَّضوا لهجماتٍ من كريستيانو رونالدو، وبرونو فرنانديز كل يومٍ. حدث ذلك وانتهى. الآن علينا التركيز على مباراتنا المقبلة، لأننا منذ سحب القرعة كنا جميعًا نعلم أن مباراة الكونغو قد تكون حاسمةً لنا».

وأضاف: «لديهم لاعبون أصحاب خبرةٍ، ويتمتعون بقوةٍ بدنيةٍ كبيرةٍ، لكنهم بالتأكيد في متناولنا. منذ سحب القرعة وأنا أقول دائمًا: إننا سنعاني كثيرًا في مباراتي كولومبيا والبرتغال بسبب جودتهما الفنية والبدنية».

وتابع: «أمَّا مباراة الكونغو، فأتوقَّع أن تكون مختلفةً، خاصَّةً أننا خفَّفنا بعض الضغط عن كاهلنا بعد مواجهة هذين المنتخبين الكبيرين».

ويدرك كانافارو ضغوط البطولات الكبرى جيدًا، إذ كان قائدًا لإيطاليا خلال فوزها بكأس العالم 2006، واستفاد من تلك التجربة حاليًّا.

واستطرد كانافارو: «منذ اليوم الأول وأنا أحاول تخفيف الضغط عن لاعبي فريقي. كنت محظوظًا بما يكفي للعب على مستوى معيَّنٍ، وعند إعلان القرعة كنت أدرك بالضبط الصعوبات التي سنواجهها، لذا منذ اليوم الأول في هذه البطولة عملت على إزالة هذا الضغط عن اللاعبين، لأن الضغط هنا لا يُصدَّق. ستكون هناك بالتأكيد لحظات سنعاني فيها أمام الكونغو، وإذا لم نكن مستعدين لذلك، فسنواجه صعوباتٍ دائمًا».