اتحاد القدم يبحث إقالة دونيس.. وجيسوس مرشح

يدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب الأول، بعد مغادرة «الأخضر» كأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات دون تحقيق أي فوزٍ، حسب تغريدة بثّها حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، صباح السبت.

وتضمُّ قائمة الأسماء المطروحة لخلافة دونيس، وفق التغريدة ذاتها، البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال والنصر السابق، إلى جانب مدربٍ برتغالي آخرَ يحظى باهتمام الاتحاد.

وتولى اليوناني المنصب، أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي تسلَّم المهمة من الإيطالي روبرتو مانشيني وسط التصفيات المونديالية، وعبرها بنجاحٍ.

ولعب المنتخب تحت قيادة دونيس ست مبارياتٍ، منها ثلاثٌ تحضيرية لكأس العالم، ومثلها في دور المجموعات من البطولة، وحقق انتصارًا واحدًا، مقابل ثلاثة تعادلاتٍ، وهزيمتين.

وودَّع «الصقور» المحفل العالمي بعد التعادل السلبي، فجر السبت، مع الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة التي بدؤوها بتعادلٍ 1ـ1 مع الأوروجواي، تلاه هزيمةٌ بـ 0ـ4 أمام إسبانيا.