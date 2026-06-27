بعد 2924 يوما.. شوبير يعيد ذكريات الحضري

أعاد مصطفى شوبير، حارس مرمى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ذكريات زميله المخضرم عصام الحضري في التصدي لركلات الجزاء بكأس العالم بعد 2924 يومًا.

ونجح الحارس المصري، البالغ 26 عامًا، في إنقاذ شباك منتخب بلاده خلال اللقاء أمام إيران، السبت، بعد التصدي لركلة جزاءٍ عند الدقيقة 11، نفَّذها مهدي طارمي ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السابعة.

وأصبح شوبير ثاني حارسٍ مصري يتصدَّى لركلة جزاءٍ في المونديال بعد زميله المعتزل عصام الحضري، الذي أبعد جزائية فهد المولد بنسخة 2018 في روسيا خلال المباراة التي انتهت بفوز السعودية 2ـ1.

ولعب الحارس 13 مباراةً مع منتخب بلاده على المستوى الدولي منذ عام 2024 حينما حلَّ عوضًا عن محمد الشناوي، الذي شارك بكأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب، واستحوذ مركز الحراسة المصرية في الأعوام الماضية.

وخاض شوبير 20 مباراةً أساسيًّا مع الأهلي المصري الموسم الماضي في جميع المسابقات، واستقبلت شباكه 17 هدفًا، بينما خرج بشباكٍ نظيفةٍ في ثماني مواجهات.