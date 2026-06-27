المرة الأولى.. مصر تتخطى دور المجموعات

تأهل المنتخب المصري الأول لكرة القدم إلى دور الـ 32 لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد تعادله 1ـ1 مع إيران في ختام مبارياتهما بالمجموعة السابعة.

ورفعت مصر، التي تشارك في البطولة ‌للمرَّة الرابعة، وحقَّقت ‌أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها ‌على ⁠نيوزيلندا في الجولة ⁠الثانية من دور المجموعات، رصيدها إلى خمس نقاطٍ، بينما اكتفت إيران بثلاث نقاطٍ من ثلاثة تعادلاتٍ.

ووضع محمود صابر، الذي يشارك ⁠في البطولة للمرَّة الأولى، مصر ‌في المقدمة بعد ‌خمس دقائق عندما تابع تسديدةً، ارتدَّت ‌من علي رضا بیرانوند، حارس المرمى الإيراني، ليُطلِق ‌تسديدةً قويةً بيسراه، مرَّت بين قدمي الحارس، وسكنت الشباك.

وبعدها بست دقائق تسبَّب المدافع محمد عبد المنعم في ركلة جزاءٍ إثر خطأ على الإيراني ‌مهدي طارمي، لكنَّ الحارس مصطفى شوبير تصدى للركلة ⁠ببراعةٍ.

وأدرك ⁠رامين رضائيان التعادل لإيران، التي تشارك في كأس العالم للمرة السابعة، في الدقيقة 14 عندما تابع تسديدةً قويةً، تصدى لها شوبير.

وسجل شجاع خليل زادة هدفًا قاتلًا لإيران في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكنَّ ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو var بداعي التسلل.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة بخمس نقاطٍ متأخرةً بفارق الأهداف عن بلجيكا المتصدرة، فيما ودَّعت إيران ونيوزيلندا البطولة من الدور الأول.