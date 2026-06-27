بلجيكا.. انتصار وصدارة وتأهل

استعاد المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم توازنه، وحقق فوزه الأول في نهائيات كأس العالم 2026 بتغلبه على نيوزيلندا 5ـ1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة، لتضرب عصفورين بحجرٍ واحدٍ عبر حجز مقعدها في دور الـ 32، وانتزاع الصدارة.

وسجَّل أهداف بلجيكا لياندرو تروسار في الدقيقتين 28 و50، والقائد كيفن دي بروين "66"، وروميلو لوكاكو "86"، والبديل أليكسي سالماكرس "90+4"، بينما أحرز هدف نيوزيلندا إيلايجا جاست في الدقيقة 84.

ورفع البلجيكيون رصيدهم إلى خمس نقاطٍ في صدارة المجموعة، بفارق هدفٍ عن مصر الثانية التي تأهلت بعد تعادلها 1ـ1 أمام إيران الثالثة بثلاث نقاطٍ، فيما حلَّت نيوزيلندا أخيرًا بنقطة.