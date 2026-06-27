تمبكتي يفحص قبل العودة إلى الرياض

يُجري حسان تمبكتي، مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فحصَ أشعَّةٍ بمقر معسكر الأخضر في مدينة أوستن قبل العودة إلى الرياض، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ"الرياضية".

وتعرَّض المدافع إلى كدمةٍ أسفل القدم، تسبَّبت في خروجه عند الدقيقة 33 من اللقاء أمام الرأس الأخضر ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثامنة الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وخرج المنتخب السعودي من دور المجموعات للمونديال بعد تذيُّله ترتيب مجموعته بنقطتين من تعادلين، مقابل خسارةٍ، وبفارق الأهداف عن الأوروجواي الثالثة.

وعانى تمبكتي من إصابةٍ في القدم خلال مباراة إسبانيا التي خسرها الأخضر 0ـ4.