حسن: إصابة صلاح ليست مقلقة

أبدى حسام حسن، مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تفاؤله بعد خروج محمد صلاح، قائد المنتخب ونجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، مصابًا في مباراة إيران 1ـ1، السبت.

وتأهلت مصر إلى دور الـ 32 باحتلالها المركز الثاني في المجموعة السابعة، لكنَّها فقدت نجمها الأبرز، الذي خرج في الدقيقة 57 واضعًا كيسَ ثلجٍ على فخذه اليسرى.

وقال حسن في مؤتمرٍ صحافي: "سيُنجز الطبيب تقريره لدى عودتنا إلى الفندق، وسيجري كشفًا ثانيًا. تكلَّمت مع صلاح، وإن شاء الله الإصابة لا تبدو كبيرةً".

وأضاف مهاجم "الفراعنة" السابق حول إصابة اللاعب، البالغ 34 عامًا، الذي أنهى الصيف الجاري مشواره الزاخر مع ليفربول: "تحدَّثت مع صلاح، وأكد لي أن الأمور ستكون على ما يرام، وأنها ليست إصابةً كبيرةً".

وستواجه مصر منتخب أستراليا في دالاس، 3 يوليو، من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي في المشاركة الأولى بتاريخها في الأدوار الإقصائية.