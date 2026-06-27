بعد نتائج «السابعة».. السنغال تتأهل إلى دور الـ 32

ضَمِن المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم التأهل إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعد استفادته من نتائج الجولة الأخيرة للمجموعة السابعة، السبت.

وبفوز بلجيكا على نيوزيلندا 5ـ1، وتعادل مصر مع إيران 1ـ1، أصبح رصيد إيران، ثالثة المجموعة، ثلاث نقاطٍ مع فارق أهدافٍ صفر.

وبعد فوزها الكبير على العراق 5ـ0، في وقت سابقٍ الجمعة، استفادت السنغال من فارق الأهداف +2، لتضمن لها مكانًا بين أفضل ثمانية منتخباتٍ احتلت المركز الثالث.

وحلَّت السنغال ثالثةً في المجموعة التاسعة بثلاث نقاطٍ بعد بدايةٍ بطيئةٍ، شهدت خسارتها أمام فرنسا 1ـ3، ثم النرويج 2ـ3.

وأحرز منتخب السنغال لقب كأس أمم إفريقيا، مطلع العام الجاري، في المغرب، لكنَّ اللقب سُحِبَ منه بقرارٍ إداري بعد أعمال شغبٍ، وانسحاب لاعبيه من المباراة احتجاجًا على قرارات الحكم قبل عودتهم لإكمالها.