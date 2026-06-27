لاشوير مدربا جديدا بوصية ميت

عيّن نادي بريست الفرنسي، السبت، جوليان لاشوير، مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، مدة موسمين مقبلين، خلفًا لإريك روا، بعد وفاته.

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «بناء على رغبة إريك روا قبل وفاته في 17 يونيو، وافق جوليان لاشوير على مواصلة عمل المدرب المنحدر من نيس، قبل أيام قليلة من انطلاق فترة الإعداد المقررة الخميس 2 يوليو المقبل».

وتوفي روا في وقت سابق من يونيو الجاري، عن 58 عامًا، بعد معاناة مع مرض سرطان البنكرياس.

وقاد المدرب الفرنسي، الذي شُخّصت حالته عام 2023، بريست لاحتلال المركز الـ 12 في الدوري الفرنسي الموسم الماضي.

وكانت رغبته أن يتولى مساعده لاشوير، صاحب الـ 49 عامًا، المهمة.

ويُعد لاشوير من الوجوه القديمة في بريست، إذ انضم إلى النادي للمرة الأولى حارس مرمى عام 2005، بعد مسيرة في أندية فرنسية، منها: فالنسيان، وأنجيه، وأميان.

وانضم لاشوير إلى الجهاز الفني عقب اعتزاله اللعب في 2010، مدربًا لحراس المرمى، قبل أن يُعين مدربًا مساعدًا عام 2022.