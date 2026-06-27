جائزة هولندا.. مارتن أول المنطلقين

واصل خورخي مارتن، سائق فريق أبريليا، أداءه المهيمن في سباق جائزة هولندا الكبرى، بتحقيقه مركز الانطلاق الأول هذا الموسم، متفوقًا بفارق ​ضئيل على زميله ماركو بتسيكي، في التجارب التأهيلية، السبت.

وأطاحت اللفة الأخيرة، التي سجلها مارتن، بزميله بتسيكي من صدارة الترتيب مؤقتًا، بعد أن حدد المتسابق الإيطالي الوتيرة في البداية، عقب وصوله إلى حلبة آسن، وسيطر على التجارب الحرة، الجمعة.

وتُعد هذه المرة الأولى، التي ‌يحقق فيها ‌مارتن، بطل العالم 2024، مركز الانطلاق ​الأول ‌منذ ⁠جائزة ​أستراليا الكبرى ⁠في 2024، منهيًا انتظارًا دام أكثر من 600 يوم. أما آي أوجورا، صاحب مركز الانطلاق الأول في التجارب التأهيلية في برنو، فقد أكمل الصف الأمامي ليهيمن الصانع أبريليا عليه بالكامل، إذ تأهل في المركز الثاني مع فريق تراكهاوس بفارق 0 .011 ثانية عن مارتن.

واحتل بتسيكي، ⁠متصدر البطولة الذي حرم من المشاركة ‌في برنو ويبدأ سباق آسن، ‌متقدمًا بفارق ثماني نقاط على ​مارتن، المركز الثالث.

وبدا ‌لوهلة أن راؤول فرنانديز، زميل أوجورا في الفريق، سيواصل هذا التفوق عندما انتزع المركز الأول مؤقتًا، لكن اللفة التي سجلها ألغيت لتجاوزه حدود الحلبة، ما جعله يحتل المركز الرابع.

وجاء فرانشيسكو بانيايا، من فريق دوكاتي، بالمركز الخامس، ‌أفضل متسابق من بين البقية، بينما عانى مارك ماركيز، حامل اللقب، من جلسة صعبة، ⁠وسيبدأ السباق ⁠من المركز السابع، وهي أسوأ نتيجة يحققها في التجارب التأهيلية هذا الموسم.

وسجل ماركيز زمنًا بلغ دقيقة واحدة و31.2 ثانية في لفته الأولى، لكنها ألغيت لتجاوزه حدود الحلبة، وألغيت اللفة الثانية أيضًا للمخالفة نفسها.

وينطلق بيدرو أكوستا في السباق الرئيس من المركز الثامن، بعد أن واجهت دراجته مشكلة فنية أخرى في الجولة الثانية من التجارب التأهيلية.

وشهدت التجارب التأهيلية غياب ​أليكس ماركيز من ​فريق جرسيني، عقب تعرضه لحادث، الجمعة، لكنه لم يُستبعد بعد من بقية فعاليات الأسبوع.