الأخضر.. مصير 19 مدربا يهدد دونيس

ينتظر أن يلحق اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بـ 19 من نظرائه لم يكملوا 30 يومًا مع الأخضر.

ووفق ما ذكره حساب «الرياضية عاجل»، السبت، يدرس الاتحاد السعودي إقالة دونيس، بعد مغادرة «الأخضر» كأس العالم 2026 من مرحلة المجموعات دون تحقيق أي فوزٍ.

وطيلة تاريخ الأخضر الممتد إلى أكثر من خمسة عقود، برزت ظاهرة لافتة، مدربون جاؤوا وغادروا بسرعة البرق، وبعضهم لم يستمر سوى يوم واحد.

ويتصدر قائمة أقصر المدربين ثلاثة أسماء لم تتجاوز فترة كل منهم يومًا واحدًا ارتبطت كلها بمباراة واحدة فقط، وهم: الفرنسي فرانسوا رودريجيز، والهولندي مارتن كوبمان، والسعودي محمد الخراشي في 1993 و 1998.

وبعد هؤلاء، جاء الأرجنتيني إدجاردو باوزا، الذي استمر أربعة أيام فقط «من مواجهة البرتغال إلى بلغاريا عام 2017»، ثم السعوديان يوسف عنبر وناصر الجوهر «2011» بواقع 5 أيام لكل منهما.

أما الفترات التي لا تتجاوز الأسبوع، فكانت حكرًا على أسماء مثل سعد الشهري، والفرنسي لوران بونادي، وخالد القروني، والكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، الذين تولوا المهمة لمدة سبعة أيام فقط، وهي فترات غالبًا ما جاءت في ظروف انتقالية.

وأمضى دونيس 29 يومًا منذ مواجهة الإكوادور التجريبية حتى الوداع أمام الرأس الأخضر في مونديال 2026 على غرار البرازيلي يبرز خوسيه كاستيلو، الذي استمر 29 يومًا أيضًا في الثمانينيات.

وتضم قائمة المدربين، الذين لم تتجاوز فتراتهم 30 يومًا أيضًا: البرازيليين باولو ماسا ثمانية أيام، إيفو وورتمان 13 يومًا، روجيرو موريس 16 يومًا، الإنجليزي ديفيد ودفيلد 16 يومًا، الهولندي ليو بينهاكر 18 يومًا ، الروماني كوزمين أولاريو 20 يومًا، والمصري محمد صالح الوحش 24 يومًا، والإنجليزي بيل ماجراي 30 يومًا.

أما أطول الفترات في التاريخ الحديث، فيتقدمها الفرنسي هيرفي رينارد بثلاثة أعوام و205 أيام من 2019 إلى 2023، يليه خليل الزياني بعامين و16 يومًا، والهولندي بيرت فان مارفيك بعامين وثلاثة أيام.