الأخضر يتحاشى الهزيمتين ويخرج بالمحصلة الرابعة

طوى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركته السابعة بكأس العالم 2026، مسجلًا رابع أفضل محصلة نقطية طيلة ظهوره في النسخ الماضية.

وطيلة ثلاثة عقود ظل الأخضر عاجزًا عن تجاوز نتيجته الأفضل قبل 32 عامًا في أول حضور عالمي حين جمع ست نقاط عبر بها دور المجموعات للمرة الأولى الأخيرة.

ولم يحقق الأخضر أي انتصار في 2026 على غرار 1998 و2002 و2006، لكنه سجَّل تعادلين وتحاشى الهزيمة مرتين في دور المجموعات للمرة الأولى منذ 1994.

وجمع الأخضر نقطتين من تعادلين 1ـ1 مع أوروجواي، وسلبًا أمام الرأس الأخضر، إضافة إلى الخسارة 0ـ4 من إسبانيا.

في مونديالي 2018 و2022 جمع ثلاث نقاط من انتصار في كل بطولة، ولكنه تلقى أربع هزائم في النسختين.

وخرج الأخضر مرتين بنقطة وحيدة، وكان ذلك بعد تعادله 1998 أمام جنوب إفريقيا 2ـ2، وبالنتيجة ذاتها 2006 أمام تونس.

وتعد نتائج مونديال 2002، الأسوأ رقميًا في تاريخ الأخضر بعد أن ودعه دون أي نقطة.