إشبيلية يدعم كاباروس
أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن إصابة خواكين كاباروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، بسرطان القولون.
وأصدر النادي الإسباني بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يود نادي إشبيلية لكرة القدم أن يعبر عن دعمه الشديد ومودته الكبيرة لرئيسنا الشرفي خواكين كاباروس، الذي أصيب بسرطان القولون».
وأضاف البيان: «يخضع المدرب السابق المحبوب في إشبيلية، الذي يحظى بالدعم الكامل من عائلته وأصدقائه وجميع مشجعي الفريق، بالفعل للعلاج الطبي اللازم».
ويحظى كاباروس، صاحب الـ70 عامًا، بتقدير واسع في إشبيلية، بعدما قاد الفريق للعودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد توليه المسؤولية في عام 2000، قبل أن يرسخ مكانته في المسابقة خلال الأعوام الخمسة، التي قضاها في منصبه.
وعاد المدرب الإسباني لاحقًا لتولي مناصب مؤقتة في عامي 2018 و2019، وكان آخرها في 2025.
وعُين كاباروس رئيسًا شرفيًا لإشبيلية في يوليو من العام الماضي، تقديرًا لمساهماته الكبيرة مع النادي.
وقاد الإسباني الفريق في 248 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للنادي.
ودرب كاباروس عدة أندية أخرى في الدوري الإسباني، منها: ديبورتيفو دي لا كورونيا، وأتلتيك بلباو، وريال مايوركا، وليفانتي، وأوساسونا، إذ قاد أكثر من 500 مباراة في دوري الأضواء.
وعمل كاباروس مدربًا لمنتخب أرمينيا بين عامي 2020 و2022.