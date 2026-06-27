إشبيلية يدعم كاباروس

أعلن نادي إشبيلية الإسباني عن ​إصابة خواكين كاباروس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم السابق، بسرطان القولون.

وأصدر النادي الإسباني بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «يود نادي إشبيلية ‌لكرة القدم أن يعبر عن ‌دعمه الشديد ومودته الكبيرة لرئيسنا الشرفي خواكين كاباروس، الذي أصيب بسرطان القولون».

وأضاف البيان: «يخضع المدرب السابق المحبوب في إشبيلية، الذي ‌يحظى بالدعم الكامل من عائلته وأصدقائه وجميع مشجعي الفريق، بالفعل للعلاج ⁠الطبي ⁠اللازم».

ويحظى كاباروس، صاحب الـ70 عامًا، بتقدير واسع في إشبيلية، بعدما قاد الفريق للعودة إلى دوري الدرجة الأولى بعد توليه المسؤولية في ‌عام 2000، قبل ‌أن يرسخ مكانته ​في ‌المسابقة ⁠خلال ​الأعوام الخمسة، ⁠التي قضاها في منصبه.

وعاد المدرب الإسباني لاحقًا لتولي مناصب مؤقتة في عامي 2018 و2019، وكان آخرها في 2025.

وعُين كاباروس رئيسًا شرفيًا لإشبيلية في يوليو من ⁠العام الماضي، تقديرًا لمساهماته الكبيرة مع ‌النادي.

وقاد الإسباني الفريق في 248 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي للنادي.

ودرب كاباروس عدة أندية أخرى في الدوري الإسباني، منها: ديبورتيفو دي لا كورونيا، وأتلتيك بلباو، وريال مايوركا، وليفانتي، وأوساسونا، إذ قاد أكثر من 500 مباراة في دوري الأضواء.

وعمل ​كاباروس مدربًا ​لمنتخب أرمينيا بين عامي 2020 و2022.