الأخضر الجديد يعود بعد 89 يوما

يعود المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى المنافسات الرسمية بعد 89 يومًا، عقب مغادرته كأس العالم، السبت.

ويظهر الأخضر، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، في بطولة كأس الخليج، التي تحتضنها مدينة جدة، حين يواجه الكويت في ديربي البطولة، قبل أن يلتقي عمان، السبت 26 سبتمبر، ثم العراق، الثلاثاء 29 من الشهر ذاته.

وينتظر أن يقود الأخضر مدرب جديد في البطولة الخليجية، بحسب تغريدة حساب «الرياضية ـ عاجل» في منصة «إكس»، صباح السبت.

وتضمُّ قائمة الأسماء المطروحة لخلافة دونيس، وفق التغريدة ذاتها، البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال والنصر السابق، إلى جانب مدربٍ برتغالي آخرَ يحظى باهتمام اتحاد اللعبة المحلي.

وتولى اليوناني المنصب، أبريل الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تسلَّم المهمة من الإيطالي روبرتو مانشيني وسط التصفيات المونديالية.

وودَّع «الصقور» المونديال بعد التعادل السلبي، فجر السبت، مع الرأس الأخضر في المجموعة الثامنة، التي بدؤوها بتعادلٍ 1ـ1 مع الأوروجواي، تلته هزيمة بـ 0ـ4 أمام إسبانيا.