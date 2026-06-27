العويس وعبد الحميد يتصدران.. و8 خارج الحسابات

تصدر محمد العويس، وسعود عبد الحميد، قائمة أكثر لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركة خلال كأس العالم 2026، بعد أن لعب كل مهما 270 دقيقة.

وخرج المنتخب السعودي من دور المجموعات، السبت، بعد تذيُّله ترتيب مجموعته، التي ضمت الأورجواي وإسبانيا والرأس الأخضر، بنقطتين من تعادلين، مقابل خسارةٍ، وبفارق الأهداف عن الفريق اللاتيني الثالث.

واعتمد اليوناني جورجيس دونيس، مدرب الصقور، على 18 لاعبًا فقط من أصل 26، في القائمة التي اختارها للمشاركة في المونديال، خلال المباريات الثلاث في دور المجموعات، وأجرى خمسة تبديلات في كل مباراة.

وحل سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، ثالثًا، بـ246 دقيقة، إذ لعب مواجهتي الأورجواي وإسبانيا كاملة، وتم استبداله أمام الرأس الأخضر عند الدقيقة 66.

ويأتي بعده محمد كنو بـ244 دقيقة، فيما تساوى فراس البريكان، وعبد الإله العمري، ومصعب الجوير، بـ 241 دقيقة.

وسجل حسان تمبكتي 213 دقيقة، فيما وصل ناصر الدوسري إلى 207.

وتجاوز أربعة لاعبين الـ100 دقيقة على غرار متعب الحربي 188، وعبد الله الخبيري 182، وعلي لاجامي 161، ومحمد أبو الشامات 134.

وبلغت دقائق نواف بوشل 82، وعبد الله الحمدان 73، فيما أكتفى سلطان مندش، الذي دخل التشكيلة الأساسية أمام الرأس الأخضر، بـ66 دقيقة، وعلاء آل حجي بـ34.

ويعد الجناح خالد الغنام أقل اللاعبين في عدد دقائق اللعب الفعلية، بعد أن شارك عند الدقيقة 90 أمام إسبانيا، واكتفى بالأربع دقائق التي احتسبت وقت بدل ضائع.

وغاب ثمانية لاعبين عن المشاركة في أي دقيقة من المباريات الثلاث، وهم: الحارسان نواف العقيدي، أحمد الكسار، وعلي مجرشي، وأيمن يحيي، وحسن كادش، وزياد الجهني، وجهاد ذكري، وصالح الشهري.