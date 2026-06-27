«الصقور» يغادرون أمريكا بـ46 مليونا

يتحصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على مبلغ 12.5 مليون دولار، أو ما يعادل 46 مليونًا و875 ألف ريال، بعد مشاركته في نهائيات كأس العالم الجارية في أمريكا والمكسيك وكندا.

بحسب نظام الجوائز، الذي اعتمده الاتحاد الدولي «فيفا» قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2026، فان المنتخبات التي تشارك في دور المجموعات تنال مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة التأهل إلى البطولة، و2.5 مليون دولار مخصصة لتكاليف الإعداد والمشاركة.

وحل الأخضر بالمركز الرابع في المجموعة الثامنة، وودَّع المونديال بعد التعادل السلبي، فجر السبت، مع الرأس الأخضر في هيوستن الأمريكية، عقب التعادل 1ـ1 مع الأوروجواي، والخسارة بـ 0ـ4 أمام إسبانيا.

وتذهب الجائزة الأكبر، البالغة 50 مليون دولار، إلى المنتخب الفائز بالكأس، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار، على أن يمنح صاحب المرتبة الثالثة 29 مليونًا، والرابع 27 مليونًا.

وحدد «فيفا» مبلغ 19 مليون دولار، لكل المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي «من المراكز 5 إلى 8»، ومبلغ 15 مليونًا لأصحاب المراكز من «9 إلى 16»، و13.5 مليون للمتأهلين إلى دور الـ32.