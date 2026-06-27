ديشامب يعود إلى معسكر «الديوك»

عاد ديدييه ديشامب، مدرب المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم، إلى معسكر «الديوك» خلال كأس العالم 2026، في بوسطن، السبت، وذلك بعد مغادرته بسبب وفاة والدته، على ما أفاد الجهاز الفني لبطل العالم مرتين.

وغادر مدرب «الزرق» المعسكر الثلاثاء الماضي، متوجهًا إلى فرنسا لحضور جنازة والدته الجمعة.

ومن المقرر أن يقود ديشامب الحصة التدريبية مساء السبت على ملاعب حرم جامعة بنتلي في والثام، وذلك غداة الفوز العريض للفرنسيين على النرويج «4-1»، وهو ما ضمن لهم صدارة المجموعة التاسعة.

ويلتقي وصيف النسخة الماضية في دور الـ32 مع السويد صباح الأربعاء المقبل، في إيست راذرفورد في نيوجيرسي.

وخلال غياب ديشامب، تولى مساعده جي ستيفان، قيادة المنتخب الفرنسي أمام النرويج.

وقال ستيفان بعد المباراة: «أفكر كثيرًا في ديدييه، نحن سعداء بعودته السريعة، أدى اللاعبون ما كان يجب عليهم فعله، وكانوا متأثرين جدًا. سمعوا ديدييه يتحدث إليهم ويخبرهم أنه في حالة حداد ومضطر للمغادرة، بالطبع، نظرًا للعلاقة الوثيقة التي تربطهم به، أرادوا تقديم أداء جيد من أجله».