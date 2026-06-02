من هو صابر صاحب أسرع هدف مصري في المونديال؟

وُلد محمود صابر، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، في 29 يوليو 2001، في قرية الصافية التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ علاقته بكرة القدم منذ عمر الخامسة، إذ كان يشارك في المباريات التجريبية ويلعب مع أصدقاء شقيقه الأكبر سنًا منه، وكانت التسديدات القوية علامته الأولى التي لفتت الأنظار في أزقة القرية قبل أن تلفت أنظار المدربين.

اختاره مدربو دورات الكرة من بين مجموعة من اللاعبين ليلتحق بأكاديمية نادي النجوم، التي قضى فيها بين عامَي 2015 و2020، وتحول خلالها من طفل يحب الكرة إلى هداف الناشئين، قبل أن ينتقل إلى نادي بيراميدز في عمر 19 عامًا، حيث برزت موهبته الكروية بوضوح، ومرّت موهبته بمنعطف مبكر حين أتيحت له فرصة الانتقال إلى بنفيكا البرتغالي عام 2019، قبل أن تعرقل جائحة كورونا هذه الفرصة.

خاض صابر البالغ طوله 170 سم ووزنه 73، تجارب إعارة مع نادي زد ونادي سموحة، وفي الدوري المصري 2023-2024 لعب 11 مباراة بين النادين مسجلًا هدفًا واحدًا وتمريرة حاسمة، وظل رقمًا في طور النضج يبحث عن ملعب أكبر، فاختارته منتخبات مصر في مختلف الفئات العمرية من الناشئين حتى الأولمبي الذي مثله في أولمبياد باريس 2024، وسجل هدفه الأول مع المنتخب الأول في مباراة تجريبية أمام نيجيريا في ديسمبر 2025.

في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس العالم 2026، على ملعب سياتل في الولايات المتحدة، سجل صابر هدفه بعد تمريرة من محمد صلاح، ليصبح سابع لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم، وباتت تلك الضربة الأسرع في تاريخ مشاركات مصر بالمونديال، فيما أصبح ثاني أصغر لاعب مصري يسجل في كأس العالم بعمر 24 عامًا و10 أشهر، خلف عبد الرحمن فوزي الذي حقق ذلك عام 1934 وهو في عمر 24 عامًا و9 أشهر.