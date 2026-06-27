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بطلة في إنجلترا

2026.06.27 | 04:47 pm
خطفت الأمريكية ماديسون كيز، لاعبة التنس، لقب دورة إيستبورن «250 نقطة» على الملاعب العشبية في إنجلترا، وذلك بعد فوزها في المباراة النهائية على الألمانية تاتيانا ماريا بنتيجة 7-5 و6-4، السبت (رويترز)
بطلة في إنجلترا

بطلة في إنجلترا

بطلة في إنجلترا

بطلة في إنجلترا