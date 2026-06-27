استعداد برتغالي

انتظم لاعبو المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم، السبت، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك قبل مواجهة كولومبيا، فجر الأحد، ضمن المباراة الثالثة من دور المجموعات في منافسات كأس العالم 2026 (الفرنسية)