تأهب كولومبي

تأهب لاعبو المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة البرتغال، فجر الأحد، في آخر مباريات دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العالم 2026 (الفرنسية)