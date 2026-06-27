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تأهب كولومبي

2026.06.27 | 05:52 pm
تأهب لاعبو المنتخب الكولومبي الأول لكرة القدم، السبت، بحصة تدريبية، وذلك استعدادًا لمواجهة البرتغال، فجر الأحد، في آخر مباريات دور المجموعات، ضمن منافسات كأس العالم 2026 (الفرنسية)
تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي

تأهب كولومبي