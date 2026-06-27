ماديسون تخطف لقب إيستبورن

أحرزت الأمريكية ماديسون كيز، لاعبة التنس، المصنفة 27 عالميًا، لقب دورة إيستبورن «250 نقطة» على الملاعب العشبية في إنجلترا، بعد فوزها في النهائي على الألمانية تاتيانا ماريا بنتيجة 7-5 و6-4، السبت، وذلك قبل يومين من انطلاق بطولة «ويمبلدون»، ثالث البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب.

وحققت ماديسون البالغة 31 عامًا بهذا التتويج اللقب الـ 11 في مسيرتها، ضمن دورات المحترفات، والأول منذ تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2025، وهو لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى.

وكسرت اللاعبة الأمريكية إرسال تاتيانا في الشوط الثالث من المجموعة الأولى لتتقدم 2-1 ثم 5-4، قبل أن تضيع ثلاث فرص لحسمها على إرسالها في الشوط العاشر الذي تمكنت الألمانية من الظفر به لمعادلة الأرقام 5-5.

وحققت ماديسون كسرا ثانيًا في الشوط التالي 6-5، في طريقها لحسم المجموعة 7-5.

وفي الثانية، كسرت الألمانية إرسال تاتيانا في الشوط السابع 4-3، في طريقها لحسمها 6-4.

وتخوض ماديسون بعد تتويجها في إيستبورن، بطولة «ويمبلدون» حيث كان أفضل إنجازاتها بلوغ الدور ربع النهائي عامي 2015 و2023، ابتداءً من الإثنين المقبل، وهي في المركز الـ 26 عالميًا.

وتواجه اللاعبة الأمريكية في مستهل مشوارها ضمن الدور الأول، مواطنتها كايلا داي، الصاعدة من التصفيات.

ولدى الرجال، يواجه الفرنسي أوجو أومبير في النهائي البلجيكي زيزو بيرجس، مساء السبت.