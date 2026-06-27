تقييمات المونديال.. العمري وكنو ينافسان العويس

تقدم محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تقييم موقع «سوفا سكور» للاعبي الأخضر في كأس العالم 2026.

وأنهى المنتخب السعودي مشاركته في دور المجموعات من كأس العالم بمردود رقمي متذبذب، بعدما تعادل مع أوروجواي 1-1، وخسر أمام إسبانيا 4-0، قبل أن يودع المونديال السبت بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر.

وبحسب تقييمات SofaScore، جاء العويس في صدارة لاعبي الأخضر من حيث المعدل العام الذين حصلوا على تقييم في المباريات الثلاث، بعدما نال 7.6 أمام أوروجواي، و7.1 أمام إسبانيا، و7.3 أمام الرأس الأخضر، ليبلغ معدله الإجمالي 7.33، كأفضل لاعب سعودي رقميًا في البطولة.

وعلى مستوى اللاعبين الميدانيين الذين ظهروا في المباريات الثلاث، برز عبد الإله العمري ومحمد كنو أعلى الأسماء السعودية تقييمًا، بمعدل 6.93 لكل منهما، وسجل العمري هدف الأخضر في مواجهة أوروجواي، ونال 7.6 في تلك المباراة، قبل أن يحصل على 7.7 أمام الرأس الأخضر، مقابل تراجع واضح أمام إسبانيا بتقييم 5.5.

وحافظ محمد كنو على حضور رقمي أكثر استقرارًا، بعدما حصل على 7.2 أمام أوروجواي، و6.5 أمام إسبانيا، و7.1 أمام الرأس الأخضر.

وجاء ناصر الدوسري رابعًا بمعدل 6.70، ثم محمد أبو الشامات بمعدل 6.60، فيما تقاسم سعود عبد الحميد وعبد الله الخيبري معدل 6.53. في المقابل، ظل مردود الأسماء الهجومية أقل من المنتظر، إذ أنهى سالم الدوسري دور المجموعات بمعدل 6.40، وجاء فراس البريكان بمعدل 6.37.

وعلى صعيد الأداء الجماعي، بلغ متوسط تقييم المنتخب السعودي في مبارياته الثلاث 6.62، بعدما حصل على 6.74 أمام أوروجواي، و6.29 أمام إسبانيا، و6.84 أمام الرأس الأخضر. ويعكس هذا المسار أن أفضل صورة رقمية للأخضر جاءت في المباراة الأخيرة، مقابل أسوأ ظهور جماعي أمام إسبانيا.

وتشير الأرقام الجزئية إلى حضور لافت لبعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على تقييم في المباريات الثلاث، إذ سجل سلطان مندش معدل 7.10 من مباراة واحدة، فيما بلغ معدل علي لاجامي 6.90 من مباراتين، ونواف بوشل 6.65 من مباراتين، وهي أرقام لا تدخل في الترتيب العام الكامل بسبب عدم خوضهم أو عدم حصولهم على تقييم في المباريات الثلاث كاملة.