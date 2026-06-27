قبل أوزبكستان.. رئيس الكونغو يشحذ همة «الفهود»

شحذ فيليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، همة لاعبي منتخب بلاده الأول لكرة القدم، في رسالة حماسية ​قبيل مباراته الحاسمة في كأس العالم 2026، أمام أوزبكستان في أتلانتا، فجر الأحد.

وقال تشيسكيدي في رسالة بثّها عبر حساب الرئاسة بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «هذه المواجهة ليست مجرد مباراة كرة قدم، إنها لحظة وحدة وطنية، لحظة سيتطلع ‌فيها شعب ‌بأكمله نحو ​الاتجاه نفسه، ‌بالحماس نفسه، والأمل نفسه، ​والحب ⁠للعَلم نفسه».

وأضاف تشيسكيدي: «في ‌أتلانتا، لن تكونوا وحدكم. سيقف خلفكم أكثر من 100 مليون كونغولي، عائلاتنا، شبابنا، كبارنا، مقاطعاتنا، جاليتنا في الخارج، مشجعونا، جنودنا، عمالنا، أطفالنا، ‌جميعهم متحدون خلفكم، لذا أدعو جميع الكونغوليين إلى التحفيز بروح ⁠من ⁠الوحدة والشغف والمسؤولية لدفع فريقنا الفهود نحو النصر الذي نأمله جميعًا».

وحصدت الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة من مباراتين في المجموعة الـ 11 بعد تعادلها 1-1 مع البرتغال، وخسارتها 1-0 أمام كولومبيا.

ويتعين على منتخب الكونغو الفوز على أوزبكستان لمواصلة المشوار في ⁠المونديال.

وخسرت أوزبكستان مباراتيها لكن ‌لا يزال ‌بإمكانها التأهل للمرحلة التالية حال ​الفوز.

وربما كان يصعب تصديق إمكانية تأهل الكونغو إلى أدوار خروج المغلوب قبل أشهر، عندما دخل الفريق مرحلة الملحق الذي ضم أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثاني في التصفيات الإفريقية، بعد أن أخفق في التأهل مباشرة.

وتُعد هذه المشاركة الأولى للكونغو الديمقراطية ​في كأس العالم، منذ 1974، عندما كانت تُعرف البلد باسم زائير.