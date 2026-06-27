صحافة العالم: العقم الهجومي ينهي مسيرة الأخضر

أرجعت الصحف العالمية، السبت، خروج المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من كأس العالم 2026 إلى غياب الفعالية الهجومية في المجمل.

وتعادل المنتخب السعودي فجر السبت 0ـ0 أمام الرأس الأخضر، على أرضية ملعب إن آر جي في هيوستن ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ما أدى إلى خروجه المبكر من المونديال.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن المنتخب السعودي عجز عن تفكيك الدفاع المنظم للرأس الأخضر طوال 90 دقيقة كاملة، ليتأكد مغادرته المنافسات بشكل رسمي من الدور الأول.

وأشارت الصحيفة إلى أن غياب الفعالية الهجومية أمام المرمى أنهى آمال الصقور الخضر في تكرار إنجازاتهم السابقة بالوصول إلى الأدوار الإقصائية.

من جانبها، أوضحت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن المواجهة اتسمت بالحذر الدفاعي الشديد من الجانبين، مؤكدة أن الإحصاءات الفنية للمباراة رصدت تواضع نسبة التسديد على المرمى التي لم تتجاوز 3 تسديدات موجهة، ما أسهم في استمرار النتيجة البيضاء حتى صافرة النهاية.

وأفادت صحيفة «أبولا» البرتغالية في قراءتها التحليلية بأن الرأس الأخضر نجح في تسيير دقائق اللقاء لصالحه، وحرم الخصم من المساحات إلا أن استحواذه بنحو 52 بالمئة لم تكن كافية لصناعة الفارق التهديفي المطلوب لضمان العبور.

ولفت موقع «يورو سبورت» العالمي إلى أن هذه النتيجة وضعت حدًا لمشوار المنتخب السعودي في المونديال برصيد نقطتين فقط، ولم تسعف الفريق في حصد بطاقة التأهل، ليتذيل الترتيب العام في مجموعته ويودع البطولة مبكرًا.