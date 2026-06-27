الجمعة.. الاتفاق ينطلق قبل رحلة إسبانيا

أعلن الاتفاق السبت، أن الفريق الأول لكرة القدم سيعود الجمعة المقبل إلى التدريبات في مقر النادي في الدمام استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وبين النادي بحسب مانشره في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة أنه سيدشن في 8 يوليو المقبل معسكرًا خارجيًا في إسبانيا يستمر 20 يومًا ويتخلله 4 مواجهات تجريبية لم تحدد بعد.

وتتصدر إسبانيا قائمة أكثر الوجهات في فترة الإعداد للأندية المحلية بعد اختيارها من قبل 6 هي الاتحاد والقادسية والاتفاق والدرعية والخلود ونيوم.

وكان الاتفاق أعلن في 31 مايو الماضي رحيل مدربه سعد الشهري بعد نهاية عقده مع إسدال الستار على منافسات الموسم الرياضي المنتهي أخيرًا ولم يكشف حتى الآن عن بديله.

وأمضى الشهري 486 يومًا على رأس الجهاز الفني لـ«النواخذة» وتحديدًا منذ 30 يناير 2025 حين استلم المهمة خلفًا للإنجليزي ستيفن جيرارد.

وأشرف الشهري على الفريق الاتفاقي في 56 مباراة بمختلف المسابقات، وحل في المركز السابع بدوري روشن السعودي الموسم الماضي.