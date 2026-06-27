عنبر لـ «الرياضية»: أعطونا فرصة مثل مصر

طالب يوسف عنبر، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم السابق، بمنح المدرب المحلي الفرصة بعد خروج الأخضر من نهائيات كأس العالم 2026 السبت.

وأوضح لـ «الرياضية» عنبر قائلًا: «خرجنا من كأس العالم لعدم اختيار مدرب يليق بطموحات الجماهير السعودية في مشاركة عالمية، وكان الأجدر بأصحاب القرار أن يختاروا مدربًا سعوديًا لقيادة الأخضر في المونديال أسوة بمعظم المنتخبات المشاركة مثل مصر والرأس الأخضر اللذين أبهرا العالم بحضورهما الفني وروحهما القتالية واعتمادهما على مدربين محليين».

وتابع عنبر: «علينا أن نبدأ من اليوم على إعادة بناء منتخب قوي لا يخشى أية مواجهات قارية أو عالمية، على الاتحاد السعودي أن يكون لديه لجنة فنية خاصة بالمنتخب الأول فقط يتبعها لجنة فنية تعنى بالمنتخبات السنية والعمل في مسار واحد وأهداف تخص اللاعبين المواهب».

واختتم قائلاً: «لا بد من تقليص عدد المحترفين الأجانب إلى 6 لاعبين فقط بدلاً من 8 حاليًا داخل الملعب لإعطاء الفرصة أمام اللاعب السعودي للمشاركة بمعدل خمسة لاعبين».