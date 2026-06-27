فيخورست يغادر أياكس

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي، السبت، مغادرة فاوت فيخورست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف تفينتي.

ووقع فيخورست، صاحب الـ33 عامًا، والذي يحضر خيارًا ‌بديلًا في ‌خط هجوم المنتخب ​الهولندي ‌بكأس ⁠العالم ​2026، ولم يُشارك ⁠بعد في النهائيات المنظمة في كندا والمكسيك وأمريكا، عقدًا مدة عامين.

وقال إريك تن هاج، المدير الرياضي لنادي تفينتي، والذي ⁠سبق له أيضًا التعاقد مع ‌اللاعب ‌لفترة إعارة في مانشستر ​يونايتد قبل ‌ثلاثة أعوام: «نحن فخورون للغاية بقدوم ‌فاوت فيخورست للعب ضمن صفوف تفينتي، هذه الصفقة تمثل فرصة رائعة لنا، هو لاعب ‌محترف بكل ما تحمله الكلمة من معنى، والنموذج المثالي ⁠لما ⁠يمكن أن تحققه كلاعب كرة قدم عندما تكون مستعدًا لبذل كل ما لديك».

وسبق لفيخورست، الذي شارك مع هولندا في النسخة الماضية من كأس العالم في قطر 2022، ويمتلك 52 مباراة دولية، اللعب في ​صفوف بيرنلي، وفولفسبورج، ​وهوفنهايم وبشكتاش.