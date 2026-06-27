رسميا.. التعاون يوقع مع الصاعدي

أعلن التعاون التوقيع مع محمد الصاعدي لاعبًا للفريق الأول لكرة القدم قادمًا من الحزم، حسبما كشفه النادي عبر حسابه في منصة «إكس» للتدوينات القصيرة.

وكتب التعاون: «محمد الصاعدي تعاونيًا.. ثقتنا كبيرة ونتطلع لرؤية بصمتك مع الذئاب».

وكانت «الرياضية» كشفت في 11 مارس الماضي عن أن إدارة التعاون اتفقت مع لاعب الوسط «21 عامًا» على تمثيل صفوف سكري القصيم بصيغة الانتقال الحر وبعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وتدرّج الصاعدي في الفئات السنية لنادي أحد، وانتقل إلى الحزم عام 2023 ويمثّل حاليًا فريق تحت 21 عامًا، مرتديًا شارة قيادته، وفي الوقت ذاته يتدرب مع الفريق الأول.

وأشركه التونسي جلال قادري، مدرب الحزم، في لقاءٍ وحيدٍ على مستوى «روشن»، إذ أدخله بديلًا لـ 45 دقيقة أمام ضمك ضمن أولى الجولات.