أرينا تدافع عن احتجاج الجوائز المالية

دافعت البلاروسية أرينا سبالينكا، نجمة التنس، المصنفة الأولى عالميًا، السبت، عن احتجاج كبار اللاعبين بشأن الجوائز المالية، على الرغم من زيادة القيمة ​الإجمالية لجوائز بطولة «ويمبلدون» العشبية الكُبرى لكرة المضرب، بنسبة قياسية بلغت 20 بالمئة العام الجاري.

وقالت أرينا للصحافيين: «بداية رائعة أن يرفعوا الجوائز المالية، بداية مذهلة، لكن إذا نظرت إلى الأعوام العشرة الماضية، وقارنت الجوائز المالية بعام 2016، ستجدها ‌تقريبًا كما هي كنسبة مئوية لأنها انخفضت، أتمنى ‌حقًا أن نتمكن أخيرًا من ​الجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنجاز ‌هذا الأمر، والوصول إلى نتيجة تسعد الجميع، نأمل ألا ‌نضطر لتكرار ذلك مجددًا».

وتعادل القيمة الإجمالية لجوائز «ويمبلدون» هذا العام البالغة 64.2 مليون جنيه إسترليني، نحو 15 بالمئة من إيرادات البطولة، ‌وهو ما يقل ‌عن نسبة 16 بالمئة «نحو 70 ​مليون ‌جنيه ⁠إسترليني» التي ​يطالب فيها اللاعبون ⁠واللاعبات.

وعلى غرار ما حدث في بطولة فرنسا المفتوحة، عندما قصرت أرينا ولاعبون آخرون من التزاماتهم الإعلامية قبل البطولة على وقت محدد كنوع من الاحتجاج، عقدت اللاعبة البلاروسية مؤتمرًا صحافيًا قصيرًا.

وتمنح النسخة الجارية من البطولة أرينا، في حال فوزها بأول ألقابها في «ويمبلدون»، 3.6 مليون جنيه إسترليني، بزيادة ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، نالها إيجا شفيونتيك ويانيك سينر، بطلا نسخة 2025.

ويحصل ‌من يخسر في الدور الأول على 80 ألف جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 66 ألفًا.