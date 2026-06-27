جائزة النمسا.. راسل يتفوق على أنتونيلي

حرم البريطاني جورج راسل الإيطالي كيمي أنتونيلي، زميله في مرسيدس، من الهيمنة التامة على التجارب الحرة قبل سباق جائزة النمسا الكبرى ضمن ​بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك بعدما تغلب على مشكلة في كبح السيارة ليسجل أسرع زمن في التجارب الثالثة والأخيرة، السبت.

وجاء أنتونيلي، متصدر الترتيب العام للبطولة، والذي حقق أسرع زمن في تجربتي الجمعة، في المركز الثاني بفارق ضئيل للغاية للفة بلغ 0.038 ثانية، فقط خلف راسل.

وواجه لويس ‌هاميلتون، سائق ‌فيراري، والفائز بسباق برشلونة، مشكلة ⁠في وقت متأخر من التجارب، تمثلت في توقف العجلتين الخلفيتين عن الدوران أثناء أحد المنعطفات، ليبقى في المركز الثالث بفارق 0.115 ثانية، خلف أنتونيلي.

وانتزع أنتونيلي، الذي فاز بـ5 سباقات من أصل 7 نُظمت العام الجاري، الصدارة من لاندو نوريس، حامل اللقب، في بداية ⁠فترة التجارب، بعدما أبلغ سائق مكلارين عن ‌وجود كسر في مرآة ‌سيارته.

وسجل راسل، الفائز بالسباق الافتتاحي للموسم ​في أستراليا، ثاني أسرع زمن ‌للفة، على الرغم من مواجهته مشكلة في كبح السيارة.

وشكى راسل عبر دائرة اتصالات الفريق من المشكلة قائلًا: «أداء المكابح سيئ للغاية عند الخطوط المستقيمة على المحور الأمامي»، لكنه احتفظ بأفضل محاولاته للدقائق الأخيرة من فترة التجارب، عندما ضغط بشدة ليتجاوز زميله أنتونيلي.

وقال توتو فولف، رئيس فريق مرسيدس لشبكة «سكاي سبورتس»: «عندما يكون هناك شخص سريع، فإنه ⁠يكون ⁠قادرًا على استعادة توازنه وتحقيق الفوز. كيمي سريع جدًا لذا تعاقدنا معه وينطبق الأمر ذاته على جورج، لا يحتاج جورج لإثبات سرعته لأي شخص، فنحن نعلم أنه يمتلك السرعة والقدرة».

وأنهى هاميلتون، الذي يتأخر بفارق 41 نقطة عن أنتونيلي في الترتيب العام للبطولة، فترة التجارب وهو يشعر بالقلق إزاء المشاكل التي واجهته أثناء الانعطاف.