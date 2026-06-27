كرواتيا تبحث عن التأهل.. وغانا تتمسك بحلم الصدارة

يدخل المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم مواجهة غانا، صباح الأحد، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد بمدينة فيلادلفيا، واضعًا نصب عينيه انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، فيما يسعى المنتخب الغاني إلى خطف الصدارة للمجموعة الـ 12.

ويحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد خسارته أمام إنجلترا 2ـ4، ثم فوزه على بنما 1ـ0، ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل كثاني أو متصدر المجموعة، في حال تعثرت إنجلترا بالتعادل أو الخسارة أمام بنما.

في المقابل، ضمن منتخب غانا العبور إلى دور الـ32 بعد جمعه 4 نقاط من فوزه على بنما، وتعادله مع إنجلترا، لكنه يدخل اللقاء بهدف خطف صدارة المجموعة في حال تعثر إنجلترا.

ويعوّل المنتخب الكرواتي على خبرة قائده لوكا مودريتش، الذي يخوض كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته، إلى جانب مجموعة من العناصر صاحبة الخبرة، من أجل إنقاذ مشواره المونديالي.

أما المنتخب الغاني، بقيادة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، فيطمح إلى مواصلة عروضه القوية، معتمدًا على صلابته الدفاعية وخبرة قائده جوردان آيو، أكثر لاعبي المنتخب مشاركة دوليًا، إضافة إلى عودة توماس بارتي لاعب الوسط إلى خيارات المدرب.