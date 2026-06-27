إنجلترا تنشد الصدارة أمام بنما

يسعى المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى حسم صدارة المجموعة الـ 12 عندما يواجه بنما، السبت، على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب «الأسود الثلاثة» المجموعة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على غانا، ويحتاج إلى الفوز لضمان التأهل متصدرًا دون انتظار نتيجة مواجهة غانا وكرواتيا التي تلعب في التوقيت ذاته.

وافتتح المنتخب الإنجليزي مشواره بالفوز على كرواتيا 4ـ2، قبل أن يتعادل سلبًا مع غانا، ليضع نفسه في موقف جيد قبل الجولة الأخيرة، فيما فقدت بنما آمالها في التأهل بعد خسارتها أمام غانا 0ـ1 وكرواتيا 0ـ1.

ويعوّل الألماني توماس توخيل على هدّافه هاري كين، الذي سجل هدفين في البطولة حتى الآن، إلى جانب جود بيلينجهام وديكلان رايس وبوكايو ساكا، لحسم التأهل ومواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يدخل المنتخب البنمي المباراة دون أي ضغوط بعد خروجه رسميًا من البطولة، لكنه يسعى إلى إنهاء مشاركته بصورة إيجابية وتحقيق أول نقاطه في النسخة الجارية، مستفيدًا من عناصر الخبرة بقيادة أنيبال جودوي وكريستيان مارتينيز.##