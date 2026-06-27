البرتغال وكولومبيا.. قمة تفادي الطريق الصعب

يدخل منتخبا البرتغال الأول لكرة القدم وكولومبيا مواجهتهما الأخيرة في المجموعة الـ 11 من كأس العالم 2026 فجر الأحد، وهما يبحثان عن صدارة تمنح صاحبها طريقًا أفضل في دور الـ32، وتجنبه مواجهة أحد كبار المجموعة الـ 12.

وضمنت كولومبيا التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد جمعها ست نقاط من انتصارين، فيما تملك البرتغال أربع نقاط وضمنت العبور إلى دور الـ32، لكن حسابات المباراة تحولت إلى صراع مباشر على المركز الأول.

وتمنح صدارة المجموعة الـ 11 صاحبها مواجهة أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث في دور الـ32، بينما قد يضع المركز الثاني صاحبه أمام أحد منتخبات إنجلترا أو كرواتيا أو غانا، بحسب ترتيب المجموعة الـ 12.

وقدمت كولومبيا بداية قوية في البطولة، إذ افتتحت مشوارها بالفوز على أوزبكستان 3ـ1، قبل أن تتجاوز الكونغو الديمقراطية 1ـ0، لتظهر توازنًا واضحًا بين القوة الهجومية والتنظيم الدفاعي.

أما البرتغال، فبدأت بتعادل محبط أمام الكونغو الديمقراطية 1ـ1، في مباراة تعرضت بعدها للانتقادات بعدما سددت كرة واحدة فقط على المرمى رغم تمريراتها الكثيرة، قبل أن ترد بفوز كبير على أوزبكستان 5ـ0.

وشهدت المباراة الماضية عودة كريستيانو رونالدو إلى التسجيل في البطولات الكبرى بعد غياب امتد عشر مباريات، إذ سجل قائد البرتغال هدفين، ليؤكد حضوره في مشاركته السادسة بكأس العالم، ويضع نفسه مجددًا ضمن الأسماء المنافسة على سباق الهدافين.

ويكفي كولومبيا التعادل لحسم الصدارة، بينما تحتاج البرتغال إلى الفوز من أجل انتزاع المركز الأول، في مواجهة ينتظر أن تلعب تحت أجواء حارة في ميامي، مع توقعات بوصول درجة الحرارة عند انطلاق المباراة إلى نحو 30.5 درجة مئوية.