جيسوس يرحب بالأخضر

أكدت لـ«الرياضية» مصادر مقربة من البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم السابق، عدم ممانعته تولي قيادة المنتخب السعودي في المرحلة المقبلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن جيسوس يرحب بخوض تجربة تدريب الأخضر، عقب نهاية رحلته مع النصر، التي شهدت تتويجه بلقب دوري روشن السعودي وينتظر بدء التواصل الرسمي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى أنه في حال وصول عرض رسمي للمدرب البرتغالي، فإنه سيمنح موافقته للدخول في المفاوضات النهائية.

وبيّنت المصادر أن جيسوس كان يفضل في السابق الاستمرار في العمل مع الأندية، إلا أن موقفه تغيّر الآن، في ظل تقديره الكبير للسعودية، إلى جانب معرفته الواسعة بالمنتخب واللاعبين، بعدما سبق له الإشراف على عدد كبير من لاعبيه خلال فترتي تدريبه مع الهلال، النصر.

وأضافت المصادر أن هذه العوامل تجعل مهمة قيادة المنتخب السعودي خيارًا جاذبًا بالنسبة للمدرب البرتغالي، الذي يرى أن امتلاكه معرفة مسبقة بمعظم عناصر الأخضر ستسهّل عملية بناء المنتخب في المرحلة المقبلة.

ونقل حساب «الرياضية ـ عاجل» عبر منصة «إكس» فجر السبت أن اتحاد الكرة يدرس إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، ويضع البرتغالي جيسوس ومدربًا برتغاليًّا آخرَ في دائرة اهتماماته.

وغادر الأخضر مونديال أمريكا 2026 بعد تعثره بالتعادل مع الرأس الأخضر وحصوله على المرتبة الأخيرة في مجموعته برصيد نقطتين بتعادلين مع الأوروجواي والرأس الأخضر وخسارة من إسبانيا.

وعيَّن الاتحاد السعودي شهر أبريل الماضي دونيس مدربًا للمنتخب الأول حتى يوليو 2027 خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.