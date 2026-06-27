الكونغو تستهدف التأهل أمام أوزبكستان

يدخل منتخبا جمهورية الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم وأوزبكستان مواجهتهما الأخيرة في المجموعة الـ 11 من كأس العالم 2026، فجر الأحد، بشعار «لا بديل عن الفوز»، إذ يتمسك كل طرف بآخر آماله في بلوغ دور الـ 32.

ويملك منتخب الكونغو الديمقراطية نقطة واحدة حصدها من تعادله مع البرتغال 1ـ1، قبل خسارته أمام كولومبيا 0ـ1، فيما تتذيل أوزبكستان المجموعة من دون نقاط بعد خسارتها أمام كولومبيا 1ـ3، ثم السقوط بخماسية أمام البرتغال.

وأكد الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديمقراطية، أنَّ فريقه سيتخلى عن أسلوبه الدفاعي الذي اعتمد عليه أمام البرتغال وكولومبيا، مشيرًا إلى أنَّ المباراة تتطلب عقلية هجومية من أجل تحقيق الفوز.

وقال ديسابر: «اعتمدنا على طريقة 5ـ3ـ2 أمام منتخبين من بين الأفضل في تصنيف فيفا، وقدَّمنا أداءً جيدًا، لكن مباراة أوزبكستان مختلفة، وعلينا أن ننظم فريقنا بطريقة تساعدنا على التسجيل، لأننا نعرف ما الذي نحتاج إليه من أجل التأهل».

ويعول المنتخب الكونغولي على خبرة مهاجمه سيدريك باكامبو، إلى جانب يوان ويسا، الذي سجَّل هدف فريقه الوحيد في البطولة أمام البرتغال، على الرغم من الموسم الصعب الذي عاشه مع نيوكاسل الإنجليزي بسبب الإصابات.

وأضاف ديسابر: «ويسا عاد إلى مستواه خلال فترة الإعداد، رأيت حماسه في التدريبات، وأنا واثق من أنَّه سيقدم مباراة كبيرة. في مثل هذه المواجهات لا يوجد سوى خيار واحد، وهو تسجيل هدف أكثر من المنافس».

في المقابل، تتمسك أوزبكستان بفرصة حسابية أخيرة صعبة جدًّا، إذ تحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة مع انتظار نتائج المجموعة الأخرى، في محاولة لتفادي الخروج من الدور الأول في أول مشاركة لها بتاريخ كأس العالم.