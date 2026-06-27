سحب أضواء المونديال.. عرض «WWE» الرياض يسيطر على الشاشات الأمريكية

تحوَّلت شاشات عدد من المطاعم والمقاهي الرياضية في مدينة هيوستن الأمريكية إلى نقل عرض «WWE Night of Champions»، الذي تستضيفه الرياض، العاصمة السعودية.

ورصدت «الرياضية» متابعة مرتادي تلك المواقع للعرض، بعدما استبدلت القنوات الناقلة تغطية أحداث كأس العالم في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها عروض «WWE» داخل الولايات المتحدة.

ويعد «Night of Champions» أحد أبرز العروض السنوية التي تنظمها WWE، إذ يشهد نزالات على عدد من الأحزمة والبطولات، إلى جانب مواجهات بين أبرز نجوم المصارعة العالمية، ما يجعله من أكثر الأحداث مشاهدة على جدول الشركة خلال العام.

وجاءت استضافة الرياض للعرض ضمن شراكة ممتدة بين الهيئة العامة للترفيه و«WWE»، التي أسفرت خلال الأعوام الماضية عن عقد عدد من العروض الكبرى في السعودية.