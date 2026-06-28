بروس.. يبتسم كثيرا ويغضب قليلا.. ويدير الأمور على طريقته

يبتسم البلجيكي هوجو بروس، مدرب المنتخب الجنوب الإفريقي الأول لكرة القدم، كثيرًا ويُظهر جانبًا من الحدّة قليلًا مع استعداده لأهم مباراة في مسيرته الممتدة 38 عامًا، عندما يواجه كندا الأحد في لوس أنجليس ضمن دور الـ32 بكأس العالم.

ويعود سرّ سعادة بروس «74 عامًا» إلى تحقيقه ما عجز عنه مدربون عدة، بينهم البرازيلي الشهير كارلوس ألبيرتو باريرا، بعد أن تأهلت جنوب إفريقيا إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في كأس العالم بفوزها على كوريا الجنوبية الأعلى تصنيفًا «1ـ0».

كان ذلك نهاية موفقة لدور مجموعات بدأ بشكل سيئ قبل أسبوعين عندما قدَّم المنتخب أداءً متواضعًا في خسارته أمام المكسيك «0ـ2»، إحدى الدول المضيفة، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

وأدى تحسن طفيف في التعادل مع التشيك 1ـ1، بفضل ركلة جزاء متأخرة من تيبوهو موكوينا، إلى تشاؤم كثير من الجنوب إفريقيين قبل مواجهة الكوريين.

لكن «بافانا بافانا» نجح في المهمة، مظهرًا حماسًا كان غائبًا إلى حد كبير في المباريات السابقة. ولو كان أكثر فاعلية أمام المرمى لحقق فوزًا أكبر، خاصة في مباراة المكسيك.

واستعاد بروس ذكرى الفوز على كوريا بالمجموعة الأولى قائلًا إنَّ المنتخب الذي يدربه منذ 2021 «آمن بنفسه». وأضاف المدرب الذي قاد الكاميرون إلى لقب كأس أمم إفريقيا 2017: «كانت لحظة عاطفية هائلة، التأهل من دور المجموعات للمرة الأولى».

واستطرد: «لم نكن جيدين أمام المكسيك وكنَّا أفضل قليلًا أمام التشيكيين، ما يعني أنَّ علينا الفوز على كوريا الجنوبية. كان الضغط هائلًا علينا، لكننا نجحنا.. نحن مستعدون لمواجهة الكنديين. سنقاتل لمدة 90 دقيقة، وأكثر إذا لزم الأمر. لنأمل في نتيجة جيدة أخرى».

وفي حال أطاحت جنوب إفريقيا بكندا التي تتقدم عليها بـ 22 مركزًا في التصنيف العالمي، فستواجه هولندا أو المغرب في دور الـ 16.

لكن وسط الفرح بعد الخروج من الدور الأول في نسخ 1998 و2002 و2010، بدا بروس غاضبًا من بعض الانتقادات عقب خسارة المكسيك: «كان هناك الكثير من الانتقادات من مدربين ولاعبين حاليين وسابقين وبعض المشجعين. عليهم أن يعلموا أنني أؤدي الأمور بطريقتي».

وتابع: «لا أقرأ كل ما يكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. ولا أستمع لأشخاص يظنون أنفسهم مهمين. من الأفضل لهم أن يصمتوا».

وأردف: «اقترح أحدهم إقامة تمثال تكريمًا لي في جنوب إفريقيا. قلت لهم ليكن من الخشب حتى يحترق بسرعة عندما نفشل».

وبعد مونديال 2010، عانت جنوب إفريقيا عقدًا من التراجع، وغالبًا ما فشلت في التأهل إلى كأس أمم إفريقيا وغابت عن ثلاث نسخ متتالية من نهائيات كأس العالم.

وعندما تولى بروس المهمة 2021، كان المنتخب يجذب جماهير قليلة. وقبل السفر إلى مونديال 2026، حضر 50 ألف مشجع مباراة تجريبية له.

وبعد احتلال المركز الثالث في أمم إفريقيا 2024 والفوز بمجموعة تصفيات مونديال 2026 التي ضمت نيجيريا، تراجع أداء المنتخب، وأقصي من ثمن النهائي الإفريقي 2025، وقبل مباراة كوريا الجنوبية، خاض سبع مباريات من دون فوز.