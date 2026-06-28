ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»

شهدت الرياض، مساء السبت، ليلة تاريخية في عرض «WWE Night of Champions»، الذي نظَّمته الهيئة العامة للترفيه «GEA» ضمن فعاليات موسم الرياض على حلبة «Kingdom Arena»، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية رافقت واحدة من أبرز أمسيات «WWE» التي استضافتها السعودية.

وافتتح النشيد الوطني السعودي الحدث في مشهد حظي بتفاعل الحضور الكبير داخل الصالة، قبل أن تنطلق النزالات وسط إنتاج بصري وموسيقي ضخم، ودخول أسطوري لنجوم «WWE» أشعل المدرجات منذ اللحظات الأولى، حيث قابلت الجماهير كل ظهور بالهتافات والتصفيق، في أجواء عكست شغف جمهور السعودية بعروض المصارعة الحرة.

وتصدّر سامي زين المشهد الأبرز في الليلة، الذي دخل إلى القاعة مرتديًا الزي السعودي، بعدما حقق مفاجأة كبرى بتتويجه بلقب «WWE» بلا منازع، عقب فوزه في المواجهة الثلاثية التي جمعته بكودي رودز وجونثر، في نزال حبس أنفاس الجماهير حتى لحظاته الأخيرة، قبل أن تنفجر المدرجات فرحًا مع إعلان تتويجه بطلًا جديدًا في واحدة من أكثر لحظات العرض إثارة.

وقال في تصريح له عقب تتويجه: «قيل عني الكثير، بعضه جيد، وأخيرًا بعضه سيئ، وكثيرون قالوا إنني لن أفوز أبدًا ببطولة WWE، لكنني أقف هنا الليلة أمام شعبي، هنا في الرياض، بطلًا للعالم، بطل WWE. أنا لست عادةً ممن تعجزهم الكلمات، لكن أنا أستحق ذلك. أكثر من 20 عامًا في هذه اللعبة وعلى أعلى مستوى دون أن أحصل على التقدير، وأكثر من 10 أعوام وأنا أطارد هذه البطولة دون أن أحصل على التقدير. لا يهمني ما سيحدث لي غدًا، أو الأسبوع المقبل، أو الشهر المقبل، أو العام المقبل، إلى الأبد، سأبقى سامي زين، بطل WWE»، حينها علت صيحات التشجيع من الجمهور بحماسة بالغة للبطل الجديد الكندي ذي الأصول السورية.

وشهد العرض كذلك تتويج أوبا فيمي بلقب «King of the Ring» لعام 2026، بعد فوزه على جاي أوسو في نهائي البطولة، ليحجز موقعه بين أبرز الأسماء الصاعدة في «WWE»، ويحصل على فرصة المنافسة على أحد الألقاب في «SummerSlam»، بعد مواجهة قوية شهدت تفاعلًا واسعًا من جماهير الرياض.

وفي منافسات السيدات، تُوِّجت إيو سكاي بلقب «Queen of the Ring» لعام 2026، بعد تفوقها على ليف مورجان، بطلة العالم للسيدات، قبل أن تعلن عقب التتويج اختيارها مواجهة ليف مورجان مجددًا في «SummerSlam»، في خطوة زادت من ترقب الجماهير للفصل المقبل من المنافسة بينهما.

كما احتفظ تريك ويليامز بلقب بطولة الولايات المتحدة بعد فوزه على ريكي ساينتس، فيما نجحت تيفاني ستراتون في الدفاع عن بطولة الولايات المتحدة للسيدات أمام جايد كارجيل، في مواجهة شهدت حضورًا دراميًّا زاد من سخونة المنافسة، خاصة مع تدخلات رافقت مجريات النزال.

وفي نزال القفص الحديدي، تمكن سيث رولينز من الفوز على برون بريكر بعد مواجهة قوية اتسمت بالندية والإثارة، وقدَّمت واحدة من أكثر لحظات العرض حدة، وسط تفاعل كبير من الجماهير مع تفاصيل النزال وما شهده من محاولات متبادلة للحسم، وذلك حتى اللحظة الأخيرة.

ويأتي عرض «WWE Night of Champions» امتدادًا لاستضافة السعودية لأكبر العروض والفعاليات العالمية ضمن موسم الرياض، بما يعزز مكانة الرياض كوجهة رئيسة للترفيه العالمي، ويؤكد الحضور المتنامي للسعودية على خريطة أبرز الأحداث الدولية، من خلال عروض تستقطب النجوم والجماهير وتحظى بمتابعة واسعة عبر منصات البث العالمية.