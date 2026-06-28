مينامينو: عقلية «الأقل حظا» تمنحنا التفوّق

يحاول المنتخب الياباني الأول لكرة القدم الاستفادة من كونه الطرف «الأقل حظًا» في مواجهته أمام البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، الإثنين، في دور الـ32 لمونديال 2026، هي عقلية استفاد منها كثيرًا.

ويلتقي المنتخبان، الإثنين، في هيوستن في مباراة يملك فيها المنتخب البرازيلي الحظوظ الأوفر لحجز بطاقة ثمن النهائي، لكن اليابان التي يعدها بعضهم من خارج دائرة المنتخبات المرشحة للذهاب بعيدًا في البطولة تغلبت على الـ«سيليساو» 3ـ2 في مباراة تجريبية، أكتوبر الماضي.

وقال تاكومي مينامينو، مهاجم موناكو، الذي يشارك في كأس العالم من دون اللعب بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة، السبت، إنَّه بإمكان منتخب بلاده تحقيق مفاجأة جديدة.

وأضاف اللاعب، البالغ 31 عامًا، الذي زار شباك البرازيل في مباراتهما التجريبية: «إذا لعبنا بعقلية الفريق الأقل حظًا، كما فعلنا دائمًا، أعتقد أنَّ لدينا القدرة على صنع شيء مميز في مثل هذه المواجهات الإقصائية».

وفي حديثه للصحافيين، الجمعة، في مقر بعثة المنتخب قرب ناشفيل بولاية تينيسي، ذكر مينامينو أنَّ المهاجم تاكيفوسا كوبو قد يشارك بعد إصابة في الركبة.

وخرج جناح ريال سوسيداد الإسباني خلال التعادل مع هولندا 2ـ2 في المباراة التي افتتح بها المنتخب مشواره في البطولة.

ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن مينامينو قوله عن كوبو «إنه شخص حماسي، لذا لا يحتاج إلى أي تشجيع مني».

وأضاف «الجميع يؤمن أننا سنرحب بعودته في الأدوار الإقصائية، وهو يخضع للعلاج مع هذا الإيمان نفسه».