بعد إصابته.. ويليامز يهاجم خشونة الأوروجواي

هاجم نيكو ويليامز، جناح المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، اللعب الخشن للاعب الأوروجواي خلال مباراتهما الجمعة، في ختام دور المجموعات بكأس العالم، التي تعرض خلالها لإصابة جديدة قد تهدد مشاركته في البطولة.

وفازت إسبانيا بهدف دون رد على الأوروجواي وتصدرت المجموعة الثامنة بفوزين وتعادل، بينما خرجت منافستها من البطولة بعد حلولها في المركز الثالث بثلاث نقاط.

وقد يغيب ويليامز عن بقية البطولة إذا ذهب المنتخب الإسباني بعيدًا، بعدما تعرض لإصابة عضلية ناجمة عن تدخل قوي من نيكولاس دي لا كروس.

وبعد لحظات من إصابته، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه الأوروجوياني أجوستين كانوبيو، بسبب تدخله العنيف على باو كوبارسي.

وعانى وليامز من موسم متقطع بسبب الإصابات مع فريقه، ولم يشارك سوى لفترات وجيزة بديلًا في مباريات إسبانيا الثلاث في دور المجموعات.

وكتب اللاعب، البالغ 23 عامًا، على وسائل التواصل الاجتماعي: «اليوم هو أحد أسوأ أيام حياتي. أنا مصاب مرة أخرى بعد عام صعب للغاية».

وأضاف: «تعرضت أمس لإصابة جديدة بعد واقعة تصرّف فيها لاعب محترف بدافع الإحباط وعدم الرضا والحزن من الوضع الذي كان يمر به».

وتابع: «في رأيي، كانت لقطة كان يمكن تجنبها لأنها غير ضرورية تمامًا. لكن هذا لن يوقفني».

وأفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن وليامز تعرض لإصابة وصفها بـ«المتوسطة»، ولا تزال لديه فرصة للعودة لاحقًا في البطولة.

وكانت هناك أنباء أفضل لأبطال أوروبا، إذ استبعدت الفحوص إصابة يريمي بينو بكسر في الترقوة. وبات لاعب كريستال بالاس الإنجليزي يمتلك أيضًا فرصة للعودة قبل نهاية كأس العالم.

وكان غياب اللاعبين سيمثل ضربة كبيرة لآمال إسبانيا في الفوز باللقب، في ظل محدودية الخيارات على طرفي الملعب أمام المدرب لويس دي لا فوينتي.

ولم يخض لامين يامال، جناح برشلونة، مباراة كاملة منذ أكثر من شهرين، إذ يتم التعامل بحذر مع عودته بعد إصابة في أوتار الركبة، بينما لم يشارك المنضم حديثًا إلى ليفربول الإنجليزي فيكتور مونيوس في كأس العالم حتى الآن بسبب مشكلات لياقية.

وبعد تصدرها المجموعة الثامنة، ستواجه إسبانيا إما النمسا أو الجزائر في دور الـ32 في لوس أنجليس، الخميس.