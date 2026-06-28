إنجلترا تتصدر بثنائية بنما

نجا المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم من فخ نظيره البنمي بعدما فاز عليه 2ـ0، فجر الأحد، على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بنيوجيرسي، ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الـ 12 لكأس العالم 2026.

وتقمص جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد الإسباني، دور البطولة في اللقاء بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة «62»، وصنع الهدف الثاني لهاري كين، الهداف التاريخي للإنجليز، في نهائيات كأس العالم «67»، رافعًا رصيده إلى 11 هدفًا بفارق هدف عن جاري لينيكر.

ورفع منتخب «الأسود الثلاثة» رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة، وضرب موعدًا في الدور المقبل مع السنغال أو ثالث المجموعة الـ 11 في أتالانتا في 1 يوليو المقبل.