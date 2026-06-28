الإصابة تهدد مشاركة صلاح في الإقصائية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، السبت، إصابة القائد محمد صلاح بشد في عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيران التي انتهت بالتعادل 1ـ1 بكأس العالم، السبت دون أن يكشف عن مدى إمكانية مشاركته في المباراة المقبلة أمام أستراليا في دور الـ 32، فيما تأكد غياب زميله أحمد أبو الفتوح، الذي يعاني من تمزق في العضلة الخلفية.

وغادر صلاح «34 عامًا» المباراة بعد 11 دقيقة من الشوط الثاني، بينما لم يتمكن زميله أحمد أبو الفتوح من إكمال اللقاء، بعد نزوله للملعب بلحظات إثر تعرضه لإصابة قوية وإنهاء مصر لتغييراتها الخمسة.

وأوضح الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد، أنَّ الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت إصابته بشد في العضلات الخلفية، وذلك بعد شعوره بآلام خلال مباراة إيران، ليتم استبداله. وأضاف أنَّ اللاعب بدأ في تنفيذ برنامجه العلاجي. ولم يتطرق أبو العلا إلى إمكانية مشاركة صلاح في المباراة الإقصائية.

أما بالنسبة لإصابة أحمد أبو الفتوح، فأشار أبو العلا إلى أنَّه يعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وبالتالي سيجد صعوبة في اللحاق بمباراة أستراليا في دور الـ32. ولفت إلى أنَّ محمد عبد المنعم تعرض لكدمة شديدة في الكاحل ويتم تجهيزه للمباراة ذاتها.

وحلَّت مصر في المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة لتبلغ مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في البطولة.