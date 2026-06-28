كرواتيا تلحق الخسارة الأولى بغانا.. وتتأهل

تأهل المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما ألحق الخسارة الأولى بنظيره الغاني 2ـ1، فجر الأحد، في فيلادلفيا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الـ12.

وسجَّل ثنائية كرواتيا كل من بيتار سوتشيتش «31» ونيكولا فلاشيتش «83»، بينما جاء الهدف الوحيد لغانا عبر ديريك لوكاسن «73».

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى ست نقاط في وصافة المجموعة، بفارق نقطة عن نظيره الإنجليزي المتصدر والفائز في الوقت عينه على بنما 2ـ0.

وتلعب كرواتيا في الدور الثاني مع وصيف المجموعة الـ11 في تورونتو، وإنجلترا مع السنغال أو أحد أصحاب المركز الثالث في أتالانتا، وغانا «4 نقاط» التي كانت قد ضمنت تأهلها الجمعة مع بطل المجموعة الـ11.

وتضم المجموعة الـ11 منتخبات كولومبيا، البرتغال، الكونغو، وأوزبكستان.

وتتصدر كولومبيا المجموعة بست نقاط، تليها البرتغال في المركز الثاني بأربع نقاط، والكونغو في الثالث بنقطة، وأخيرًا أوزبكستان دون نقاط.