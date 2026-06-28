فرحة الصدارة

ضمن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الـ 11 مع ختام الدور الأول لكأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره البنمي 2ـ0، فجر الأحد. (الوكالات)