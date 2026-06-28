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فرحة الصدارة

2026.06.28 | 03:11 am
ضمن المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم صدارة المجموعة الـ 11 مع ختام الدور الأول لكأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره البنمي 2ـ0، فجر الأحد. (الوكالات)
فرحة الصدارة

فرحة الصدارة

فرحة الصدارة

فرحة الصدارة