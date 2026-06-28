كرواتيا تعبر

حجز المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم مقعده في دور الـ32 لكأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره الغاني 2ـ1، فجر الأحد، في فيلادلفيا ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الـ 12. (الوكالات)