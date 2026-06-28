مارش: أعامل اللاعبين مثل سيارات الفيراري

تأكدت جاهزية ألفونسو ديفيز، قائد المنتخب الكندي الأول لكرة القدم، لمواجهة جنوب إفريقيا في دور الـ 32 بكأس العالم، الأحد، بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية قبل انطلاق البطولة.

وكان الظهير الأيسر «25 عامًا» يرغب في المشاركة في مواجهة سويسرا في ختام منافسات المجموعة الثانية «1ـ2»، لكن جيسي مارش، مدرب المنتخب، طلب منه التريث، حتى يستعيد جاهزيته بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الأمريكي، في مؤتمر صحافي السبت: «الآن بعد أن عاد ألفونسو وهو بصحة جيدة وجاهز للعب، أعتقد أنَّ هذه لحظة مهمة لنا ودفعة كبيرة له».

وأضاف «عليك أن تعامل اللاعبين كما لو كانوا سيارات فيراري». وكان قد صرح سابقًا للصحافيين بأن اللاعب تعافى من الإصابة وأصبح جاهزًا لمواجهة سويسرا، لكنه كشف بعد المباراة أنَّه لم يقل الحقيقة كاملة، وقصد خداع المنافس.

وأشار إلى أنَّ المدافع مويز بومبيتو، الذي دخل الملعب في الشوط الثاني في الفوز 6ـ0 على قطر، جاهز أيضًا للمباراة. وكان بومبيتو كسر ساقه في أكتوبر الماضي أثناء لعبه مع نيس الفرنسي.

ولفت مارش إلى أنَّه سيلعب بشراسة في مواجهة جنوب إفريقيا، التي تأهلت إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد حلولها ثانية بأربع نقاط في المجموعة خلف المكسيك بالعلامة الكاملة.

وهذه هي المباراة الأولى لكندا في الولايات المتحدة في المونديال، بعد أن خاضت مبارياتها الثلاث حتى الآن على ملاعبها، كما أنَّها المرة الأولى التي تخوض فيها مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم بعد خروجها مرتين من دور المجموعات.

من جانبه، ذكر ألفونسو الذي شارك في المؤتمر الصحافي: «كان من الصعب مشاهدة تلك المباريات الثلاث. كان الأمر مؤلمًا. الشيء الوحيد الذي تريده هو اللعب».

وتابع: «رؤية الملاعب مكتظة بمشجعي كندا كان أمرًا رائعًا.. كان الأمر غير واقعي لأنني لم أرَ من قبل، كما تعلمون، هذا العدد الكبير من الكنديين في مباراة كرة قدم. لقد أثَّرت هذه المشاهدة فيّ حتى ذرفت الدموع».