بعد خيبة المونديال.. إسكتلندا تودع مدربها الأنجح

أعلن الاتحاد الإسكتلندي لكرة القدم، السبت، استقالة ستيف كلارك من تدريب المنتخب الأول، وذلك بعد الخروج رسميًّا من كأس العالم، وتلاشي فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل ثمانية منتخبات حلت بالمركز الثالث.

وبعد خسارتها أمام البرازيل بثلاثية نظيفة لحساب المجموعة الثالثة الخميس، أنهت إسكتلندا مشاركتها بثلاث نقاط، وهو ما حتم عليها انتظار باقي نتائج مباريات المجموعات الأخرى لتعرف مصيرها بشكل نهائي، الذي تأكد السبت بعد فوز كرواتيا على غانا، التي كانت ضمنت التأهل، ضمن منافسات المجموعة الـ12.

وأوضح الاتحاد الإسكتلندي، في بيان السبت: «أعلن المدرب الأكثر نجاحًا في تاريخ المنتخب الوطني عن إنهاء مسيرته التي استمرت سبعة أعوام بعد تأكيد خروج إسكتلندا من كأس العالم 2026».

واستهل المنتخب مشواره بالفوز على هايتي 1ـ0، قبل أن يخسر بالنتيجة ذاتها أمام المغرب، والخسارة أمام البرازيل 0ـ3. وعلى الرغم من حصدها ثلاث نقاط، فشلت إسكتلندا في بلوغ دور الـ 32 بسبب فارق الأهداف.

وقال كلارك: «الجزء الأكثر عاطفية في هذا الوداع يتعلق بلاعبي، فبدونهم لم نكن لنحقق أيًا من اللحظات التي راكمناها منذ 2019 حتى الآن».

وأضاف: «إنهم يستحقون كل الإشادة والتقدير التي ينالونها، وكان شرفًا حقيقيًّا لي أن أكون مدربهم».

وفي مايو الماضي، وقَّع كلارك عقدًا جديدًا للبقاء ‌في منصبه حتى كأس العالم 2030، وكان من المقرر أيضًا أن ⁠يقود ⁠المنتخب في بطولة أوروبا 2028، التي ستستضيفها بريطانيا وإيرلندا.